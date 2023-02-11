Taipei Türk Ticaret Ofisinin, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yardım kampanyası kapsamında çok sayıda malzeme bağışı yapıldı.

Açıklamada, Tayvan halkının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek Tayvan yönetimine ve halkına teşekkür edildi.

Diğer ülkelerden de Türkiye'ye malzeme bağışları geldiği belirtilen açıklamada, ayni yardımların yapıldığı kampanyanın bu akşam sona ereceği bildirildi.

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tzu Chi Vakfı işbirliğinde 9 Şubat'ta depremzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemelerinin bağışlanması için kampanya başlatmıştı.

Ofis Temsilcisi Muhammed Berdibek, kampanyada üç günde çok sayıda malzemenin ellerine ulaştığını belirterek Tayvan halkına gösterdikleri sevgi ve iyilik için şükran duyduklarını ifade etti.

Bağışların, lojistik kapasitelerini aşacak denli çoğaldığını ifade eden Berdibek, bu sebeple kampanyayı planlanandan önce sonlandırmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Tayvan hükümeti, “asrın felaketi” olarak nitelenen, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye kurtarma ekipleri göndermiş ve bağış kampanyaları başlatmıştı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, bir maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlayacaklarını açıklarken hükümet olarak 2 milyon dolar nakit yardım taahhüt etmişti. Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara 340 bin dolardan fazla katkı yapmıştı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye hareket eden toplam 130 kişilik Tayvanlı iki arama kurtarma ekibi, halen Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına destek veriyor.