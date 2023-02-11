Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan depremzedeler için yardım geldi
[Fotoğraf: T.C. Rodos Başkonsolosluğu Resmi Twitter hesabı]
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi getirildi.
Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Yunanistan
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