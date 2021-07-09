Tayvan’ın Port-au-Prince'deki büyükelçiliğine zorla girmeye çalışan silahlı 11 kişi yakalandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Port-au-Prince'deki büyükelçiliğe girmeye çalışan silahlı kişilerin kimlikleri veya zorla girme nedeni hakkında ayrıntı vermedi.

Yetkililer, Tayvanlı diplomatlar evden çalışırken polisin elçiliğin güvenlik görevlileri tarafından uyarıldığını söyledi.

Bakanlık, bazı kapı ve pencerelerin kırıldığını ancak büyükelçilikte başka bir hasar olmadığını söyledi.

Dışişleri sözcüsü Joanne Ou Taipei’de "Şüphelilerin Haiti Devlet Başkanı'nın suikastına karışıp karışmadığını polisinin araştırması gerekecek" dedi.

17 şüpheli gözaltında

Haiti, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren bir avuç ülkeden biri durumunda.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle ilgili şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haitili yetkililer, ikisinin ABD-Haiti çifte vatandaşlığına sahip olduğunu düşündüğü tutuklulardan 15'inin Kolombiyalı olduğunu söyledi.