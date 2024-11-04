Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 askeri hava aracı ve 7 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine dek 44 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 37'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 6 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği kaydedildi.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ ise ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.