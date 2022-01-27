Tayland donanması Çarşamba günü Tayland Körfezi'ndeki bir boru hattından sızan 128 ton (160 bin litre) kadar ham petrolün temizlenmesine yardım edildiğini açıkladı.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı Kirlilik Kontrol Departmanı genel müdürü Attapol Charoenchansa, sızıntının bir sanayi bölgesinin yakınında olduğunu ancak petrolün bir kısmının cuma gününe kadar dağılmaması halinde bölge sahillerine ulaşabileceğini söyledi.

Star Petroleum Refining Public Company, sızıntının Salı günü yerel saatle 21:00 civarında, Bangkok'un güneyindeki Map Ta Phut Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki bir demirleme istasyonunda meydana geldiğini söyledi. Gece yarısından kısa bir süre sonra sızıntı durduruldu.

Tayland Donanması Sözcüsü Amiral Yardımcısı Pokkrong Monthatphalin mesajında, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini söyledi.

Helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söyledi.