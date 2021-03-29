İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tayland araştırmacısı Sunai Phasuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiğini açıkladı.

Tayland ordusunun Karen eyaletinden kaçan 2 binden fazla etnik yerli sığınmacının teknelerini "geri iterek" uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Phasuk, "Tayland'ın acımasız ve yasa dışı eylemi durmalı" ifadesini kullandı.

Urgent! #Thai military pushed back over 2,000 asylum seekers, who crossed Salween River from #Myanmar yesterday to escape #Tatmadaw’s brutal offensives in Karen State. #Thailand’s heartless and illegal act must stop now. #WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/GdtuMEkk9P — Sunai (@sunaibkk) March 29, 2021

Tayland, sığınmacılar için hazırlıklara başladı

Ülke basınındaki habere göre, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, toplu göç almak istemediklerini ancak insan haklarını da dikkate alacaklarını söyledi.

Prayut, sığınmacı akınına karşı hazırlık yaptıklarını vurgularken, "Bazı yerler hazırladık ancak şu anda sığınmacı merkezlerinin hazırlanmasından bahsetmek istemiyoruz. O kadar ileri gitmeyeceğiz" dedi.

Myanmar ordusunun saldırıları nedeniyle yerliler Tayland’a kaçıyor

Myanmar'da, ordunun ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 bin etnik yerli Karen, sınırdaki Saluen Nehri'ni geçerek Tayland'ın Mae Hong Son eyaletine kaçmıştı.

Saldırılar, ayrılıkçı silahlı örgüt Karen Kurtuluş Ordusu’nun 20 Mart sabahı bölgede orduya ait bir karakolu basarak 10 askeri öldürmesinin ve 8 askeri esir almasının ardından gelmişti.

Savaş uçakları, aynı günün gecesinde Deh Bu Noh köyünü bombalarken, Saluen Nehri'ndeki bir gerilla pozisyonuna hava saldırısı düzenlemişti.