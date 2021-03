İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tayland araştırmacısı Sunai Phasuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiğini açıkladı.

Tayland ordusunun Karen eyaletinden kaçan 2 binden fazla etnik yerli sığınmacının teknelerini "geri iterek" uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Phasuk, "Tayland'ın acımasız ve yasa dışı eylemi durmalı" ifadesini kullandı.

Urgent! #Thai military pushed back over 2,000 asylum seekers, who crossed Salween River from #Myanmar yesterday to escape #Tatmadaw’s brutal offensives in Karen State. #Thailand’s heartless and illegal act must stop now. #WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/GdtuMEkk9P