Tayland'da Malezya’ya plastik taşımakta olan 15 vagonluk bir yük treni, Songkla eyaletinden geçtiği sırada bombalı saldırıya uğradı.

Şiddetli patlama sonucu 15 vagonluk treninin 11 yük vagonu raydan çıkarak yol kenarına devrildi.

Trenin 2'si makinist olmak üzere 4 kişilik mürettebatının bulunduğu lokomotif bölümü raylarda kalırken, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Bölge polis şefi Bantern Laochareng saldırının ardından yaptığı açıklamaya göre, saldırı 26 kiloluk ev yapımı bir bomba ile gerçekleştirildi ve şiddetli patlamanın ardından bombanın yerleştirildiği rayların altında 2 metrelik bir çukur oluştu.

Laochareng ayrıca saldırıda terör veya hırsızlık şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: İHA]

Saldırının gerçekleştirildiği Hatyai (Tayland) - Padang Besar (Malezya) tren hattı ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.