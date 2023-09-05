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Dünya
AA 05.09.2023 16:19

Tayland'da yemin eden yeni hükümet göreve başladı

Tayland'da Srettha Thavisin başbakanlığındaki yeni hükümet, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek, göreve başladı.

Tayland'da yemin eden yeni hükümet göreve başladı
[Fotograf: Reuters]

Kral Vajiralongkorn'un huzurunda yemin etmelerinin ardından göreve başlayan başbakan ve 33 kabine üyesi, başkent Bangkok'taki hükümet binası önünde kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Hükümetinin Tayland halkını temsil etmek ve ülkedeki pek çok sorunu çözmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Srettha, "Artık bir araya gelmemizin ve bu kabineye ekonomik, sosyal ya da siyasi tüm konularda çalışmaya başlaması için bir şans vermemizin zamanının geldiğine inanıyorum.” dedi.

Kral, yeni kabineyi onaylamıştı

Kral Vajiralongkorn, Srettha'nın sunduğu kabine listesini onaylamış ve karar Kraliyet Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Başbakan Srettha aynı zamanda Maliye Bakanı olarak atanırken Parnpree Bahiddha-Nukara, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuş, Anutin Charnvirakul İçişleri Bakanı, Thawee Sodsong Adalet Bakanı olarak atanmıştı.

Parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilen Srettha, Kral Vajiralongkorn'ın onay mektubunu Pheu Thai Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen törenle teslim almıştı.

Srettha, Tayland'ın 30. başbakanı oldu

Tayland'da genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi'nin kurduğu koalisyonun adayı Srettha, 22 Ağustos'ta 727 parlamento üyesinin 482'sinin oyunu alarak ülkenin 30. başbakanı seçilmişti.

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