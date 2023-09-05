Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimleri kullanılamayacak

Fransa’da 2020 tarihli etiketleme kanunu, hayvansal kökenli gıdaları belirtmek için kullanılan isimlerin, bitkisel gıdalar için kullanılmasını önlemek için hazırlanmıştı. Ancak Danıştay, kanunun uygulamaya konulmasını askıya almıştı.

Fransa Tarım Bakanlığı dün konuyla ilgili açıklama yaparak kanunu, itirazlar doğrultusunda güncellediklerini duyurdu.

Bakanlık, 21 adet terimin sadece protein bazlı gıdalarda kullanılması gerektiğini, bu isimlerin bitkisel kökenli gıdalarda kullanılması durumunda tüketicileri yanıltacağını vurguladı.

Bu yasaya göre vejetaryen veya vegan gıdalarda "veggie-sosis", "vejetaryen biftek" ve "jambon veggie" gibi isimler kullanılamayacak.

Fransa Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı Marc Fesneau, bu isimlerin tüketicileri yanılttığını belirterek yasanın "Tüketicilerin ve üreticilerin meşru beklentilerine yanıt veren şeffaflık ve dürüstlük meselesi" olduğunu vurguladı.