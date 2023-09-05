Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 14:53

İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu

İspanya'da 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de kaybolmasına neden olan şiddetli yağışlardan dolayı 60 bin tren yolcusunun mağdur olduğu bildirildi.

İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
[Fotograf: İHA]

Devlet demir yolları işletmesi Renfe'nin verdiği bilgilerde, 2, 3, 4 Eylül'de etkili olan şiddetli yağmur sonucu aksayan tren seferlerinden dolayı 60 bin kadar yolcunun biletini değiştirdiği ya da iptal ettiği açıklandı.

Ülkede özellikle Madrid, Endülüs ve Castilla La Mancha bölgelerinde son üç gündür yaşanan ulaşım aksaklıklarından sonra durumun bugün normale döndüğü ve hızlı tren seferlerinin programlanan saatlerde yapıldığı belirtildi.

Bazı köprülerin ve yolların çöktüğü Madrid ve Toledo çevresinde halen kapalı tutulan ara yollar bulunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden Madrid'in "felaket bölgesi" ilan edilmesini istedi.

Madrid ve Sevilya kentlerindeki tren istasyonlarında hafta sonunda uzun kuyruklar ve yerlerde yatan insan görüntüleri öne çıkmıştı.

Kötü hava şartlarından Toledo'ya bağlı küçük yerleşim yerlerinde, araba veya asansör içinde su altında kalan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan şiddetli yağışlardan dolayı 2'si Madrid, 1'i Toledo kentine bağlı köylerde kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, baskın yaptığı Nur Şems Mülteci Kampı'nda büyük yıkıma neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
15:27
Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimleri kullanılamayacak
15:14
Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusu hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı
15:26
Kabine toplantısı başladı
15:10
Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor
14:57
"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ