Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 15:13

Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusu hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın karşı saldırıda hiçbir hedefine ulaşamadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusu hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Sergey Şoygu Rus ordusunun üst düzey komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Şoygu, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun bütün temas hattında aktif olduğunu belirtti.

Ukrayna ordusunun karşı saldırılarına da değinen Şoygu, "Kiev rejimi, muazzam kayıplarına rağmen üç aydır karşı saldırı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ukrayna ordusu, hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı. Ukrayna yönetimi, umutsuzca Batı'dan daha fazla askeri ve ekonomik yardım almak için saldırı operasyonlarında en azından bir miktar başarı elde ettiğini göstermeye çalışıyor. Bu da çatışmayı uzatıyor." dedi.

Bakan Şoygu Ukrayna'ya ait kayıplara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sözde taarruzun başlangıcından bu yana düşman 66 bin asker, 7 bin 600 silah kaybetti. Karşı saldırının başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Ukraynalı militanlar sivil hedeflere saldırıyor ve bunu askeri zafer olarak gösteriyor. Yalnızca geçen ay (Ukrayna'ya ait) 159 HIMARS füzesi, 1000'in üzerinde insansız hava aracı ve 13 seyir füzesi düşürüldü."

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
15:27
Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimleri kullanılamayacak
15:26
Kabine toplantısı başladı
15:10
Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor
14:58
İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
14:57
"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ