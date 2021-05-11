Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Tataristan'da okula silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Tataristan Başkanlık Ofisi Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okul 2 kişi tarafından hedef alındı.
Çevreye rastgele ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.
Saldırganlardan biri öldürüldü, diğeri de vurularak gözaltına alındı.
Saldırının nedeni belli değil
Okul çevresine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, öğrencilerin yakınları da okula akın etti.
Saldırının ardından Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov olay yerine gitti.
Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.
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