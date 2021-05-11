Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
İtalyan kadına yanlışlıkla 6 doz koronavirüs aşısı yapıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
İtalya'da 23 yaşındaki bir kadına yanlışlıkla 6 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Gözetim altında tutulan kadın, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk görülmeyince taburcu edildi.
Olay, Toskana bölgesindeki Noa Hastanesi'nde yaşandı.
23 yaşındaki bir kadına 6 doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı uygulandı.
Hastane sözcüsü Daniella Gianelli, 24 saat sıkı gözetim altında tutulan kadının, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk görülmediği için taburcu edildiğini belirtti.
Aşıları uygulayan sağlık çalışanının bir şırıngaya toplam 6 doz içeren bir aşı şişesinin tamamını doldurduğu ve aşıyı uyguladıktan kısa bir süre sonra hatasını fark ettiği aktarıldı.
Sözcü Gianelli, olayla ilgili bir iç soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Doktorlar, aşı yapılan kadının bağışıklık durumunu izlemeyi sürdürecek.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Aşısı
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