Olay, Toskana bölgesindeki Noa Hastanesi'nde yaşandı.

23 yaşındaki bir kadına 6 doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı uygulandı.

Hastane sözcüsü Daniella Gianelli, 24 saat sıkı gözetim altında tutulan kadının, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk görülmediği için taburcu edildiğini belirtti.

Aşıları uygulayan sağlık çalışanının bir şırıngaya toplam 6 doz içeren bir aşı şişesinin tamamını doldurduğu ve aşıyı uyguladıktan kısa bir süre sonra hatasını fark ettiği aktarıldı.

Sözcü Gianelli, olayla ilgili bir iç soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Doktorlar, aşı yapılan kadının bağışıklık durumunu izlemeyi sürdürecek.