Kıbrıs Rum kesimi skandal bir karara imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bazı yetkililerin pasaportlarını iptal etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karara tepki gösterdi.

"Son derece manidar, son derece tehditvari ve dolayısıyla meseleleri başka yere çekmeye çalışan bir yaklaşım. Bizim izlediğimiz siyaset, politika, Maraş açılımı, iki devletlilik, netice itibarıyla yarattığımız algı, Rum yönetimini sıkıştırmıştır."

Tatar, bu pasaportların, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 1974'e kadar doğan herkese verildiğini anımsattı.

"Bu kuruluştan gelen doğal hak"

Siyasilerin seyahat kısıtlamaları nedeniyle pasaportları yenilediğini ifade etti.

"Bizim insanlarımız bu pasaportları bir zaruretten dolayı almıştır. 1960'daki kuruluş anlaşmasından dolayı bu bir haktır, bunu kullanmışlardır.”

"Pasaport iptali Kıbrıs’ı Rum cumhuriyetine dönüştürdüklerinin ispatı"

KKTC Cumhurbaşkanı kararın, Rum kesiminin Ada'daki yönetimin tamamını Rum Cumhuriyetine dönüştürme çabasının göstergesi olduğuna dikkat çekti.

"Bu politikamızı bir kez daha tescil etmiştir. Bütün dünyaya gerçekten Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum cumhuriyetine, bir Helen cumhuriyetine dönüştürdüğünün bir kanıtıdır."

Tatar, Rum kesiminin kararının ırkçı, insan haklarına ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.