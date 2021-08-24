Uluslararası Dünya Hava İlişkisi Örgütü ile Alman Meteoroloji Dairesi birlikte hazırladı. 39 iklim uzmanı katkı verdi.

Sel felaketlerinin en önemli sebebini ortaya koyan bilimsel araştırma kamuoyu ile paylaşıldı.

Yağışlar arttı

Raporu hazırlayan uzmanlara göre, Almanya'da Temmuz ayında 180'den fazla kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ana sebebi iklim değişikliği...

Raporda, Fransa, Almanya'nın batısı, Belçika'nın doğu bölgeleri, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'nin kuzeyindeki sel felaketi riskinin 1,2 ila 9 kat arttığına dikkat çekildi.

İklim değişikliği nedeniyle aşırı yağışların yoğunluğu bu bölgelerde şimdiden yüzde 3 ila 19 arasında artmış durumda.

3 yıldır ülkenin birçok yerinde kuraklık yaşanıyor

Raporda Almanya'daki geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığa da dikkat çekildi.

2018-2019 ve 2020 yıllarında ülkenin pek çok bölgesinde aşırı kuraklık yaşandığı ifade edildi.