ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yeniden ülkede kontrolü ele geçirmesinden bu yana gündemden düşmeyen Afganlı sığınmacılara bir yardım eli de ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'den geldi.

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan şirket, dünya genelinde yeniden yerleştirilen 20 bin Afgan için ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Airbnb Üst Yöneticisi (CEO) Brian Chesky, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Airbnb'nin bugünden itibaren dünya genelinde 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlayacağını belirtti. Söz konusu konaklamalar için masrafların şirket gelirleri ve Airbnb mülteci fonuna yapılan bağışlar üzerinden karşılanacağını belirten Chesky, platform üzerinden evlerini kiralayan kişilerin cömertliğine de ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Umarız bu adımımız başka iş insanlarına da ilham olur"

Chesky, Afgan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve ortak kuruluşlar ile yakından çalıştıklarının altını çizerek, "Afgan sığınmacıların yerlerinden edilmesi ve ABD'de ya da başka bir ülkede yeniden yerleştirilmesi zamanımızın en büyük insani krizlerinden birisi. Bu konuda harekete geçme sorumluluğu hissediyoruz. Umarım bizim bu adımımız başka iş insanlarına da ilham olur. Kaybedecek vakit yok" ifadelerini kullandı.

Airbnb, uzun süredir ev sahiplerini kriz bölgelerindeki kişilere yardım etmeye teşvik ediyor. İlk olarak 2012'de ABD'deki Sandy Kasırgası'nda 1000 kişiye ev imkanı sunulmuştu.

Ne olmuştu?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son 1 ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.