İran'da çok sayıda yasal olmayan kripto para üretim merkezi bulunuyor.

İran güvenlik güçleri bu tesislere baskınlar düzenliyor. Yetkililer ele geçirilen cihazların 2,4 megavattan fazla elektrik tükettiğini açıkladı.

213 bin kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Mart ayından bu yana tespit edilen tesis sayısı 5 binden fazla... Operasyonlarda toplam 213 bin kripto para üretim cihazına el konuldu.

Ele geçirilen cihazların 606 megavatlık elektrik kullandığı tespit edildi.

İran'daki elektrik sıkıntısı nedeniyle yasal para üretim merkezlerinde de 22 Eylül'e kadar kripto para üretim faaliyetleri durdurulmuştu.

Kripto para yatırımları koruma altında değil

Son aylarda kripto para üretimi ve ticaretinin büyük ölçüde yasaklandığı Çin’de de, kripto para hesabı kitlenen bir yatırımcı 10 bin dolar kaybetti, borsa sahiplerine dava açtı.

Mahkeme ise kripto para yatırımları ve alım-satımının yasalarca koruma altında olmadığına hükmetti.

Mahkemenin verdiği karar sonraki davalar için de yol gösterici olması açısından önemli.

Çin’de geçen hafta başka bir mahkeme ise kripto varlıkların yasal koruma altında olduğuna hükmetmişti.