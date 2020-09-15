İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kirli ittifakını Beyaz Saray'da resmiyete döktü.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 ya da 6 ülkenin daha İsraille normalleşme anlaşması yapabileceğini söyledi.

Filistinliler ulusal yas ilan edilmesi çağrı yaptı

Filistin ise, Arap ülkelerinin İsrail ile kirli ittifakına tepkili.

AFP, Gazze'den İsrail topraklarına doğru iki roket atıldığını duyurdu.

Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen protestolara çok sayıda Filistinli katıldı.

[Fotoğraf: AFP]

Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, bir günlük ulusal yas ilan edilmesi çağrısı yaptı.

15 Eylül'ün "halk ayaklanması" günü kabul edilmesini istedi.

[Fotoğraf: AFP]