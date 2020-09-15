Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AFP
Tartışmalı anlaşmalar Beyaz Saray'da imzalandı
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kirli ittifakını resmiyete döken sözde normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı. Filistinliler, tepki olarak bir günlük ulusal yas ilan edilmesi çağrısı yaptı.
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile kirli ittifakını Beyaz Saray'da resmiyete döktü.
ABD Başkanı Donald Trump, 5 ya da 6 ülkenin daha İsraille normalleşme anlaşması yapabileceğini söyledi.
Filistinliler ulusal yas ilan edilmesi çağrı yaptı
Filistin ise, Arap ülkelerinin İsrail ile kirli ittifakına tepkili.
AFP, Gazze'den İsrail topraklarına doğru iki roket atıldığını duyurdu.
Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen protestolara çok sayıda Filistinli katıldı.
[Fotoğraf: AFP]
Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, bir günlük ulusal yas ilan edilmesi çağrısı yaptı.
15 Eylül'ün "halk ayaklanması" günü kabul edilmesini istedi.
[Fotoğraf: AFP]
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:13
Son Haberler
- 21:12
- 20:11
- 19:59
- 19:52
- 19:41
Sıradaki Haber
BM raporu: Esed rejiminin savaş suçlarına ilişkin makul kanıtlar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz