Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 11 Ocak-1 Temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 25 sayfalık raporu açıklandı.

Rapor, 500'ün üzerinde kişiyle yapılan mülakat, uydu görüntüleri ve çeşitli kanıtlara dayandırılarak hazırlandı.

Raporda, "Suriyelilerin her gün öldürülmeye devam edildiğinin" ve "ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarının" altı çizildi.

Özellikle Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarının örnekleriyle aktarıldığı raporda, rejim güçlerinin işkence, tecavüz ve cinayet gibi suçlara imza attığı kaydedildi.

"Zorla kaybetme, cinayet, işkence, cinsel şiddet ve gözaltındaki ölümler" gibi suçların Esed rejiminin artık bir "devlet politikası" haline geldiği vurgulanan raporda, rejimin insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul kanıtlar olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, bu suçların bazılarının savaş suçu teşkil edebileceğine de işaret edildi.

YPG/PKK'ya tepki

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Haseke ilinde işgal altında tuttuğu Hol Kampı'ndaki insani drama da dikkat çekilen raporda, 12 yaşın altındaki yaklaşık 35 bin çocuğun hukuki haklarından mahrum bırakılarak "insanlık dışı" şartlarda tutulduğu ifade edildi.

25 safalık raporda ayrıca, koronavirüs salgınının Suriyelilerin geleceğe dönük umutlarını azalttığı belirtildi.

Ülkede yaşam koşullarının "içler acısı" olduğuna dikkat çekildi.