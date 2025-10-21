Parçalı Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2025 17:52

Tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri alındı

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yeni güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis oturumundaki konuşmasında, Sayıştaş'ın hazırladığı ön raporda güvenlik açığının olduğu ortaya konulan Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.

Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteleyen Dati, güvenlik açığının giderilmesine ilişkin atılan adımlardan bahsetti.

Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ve bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti.

Bu kapsamda, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresinde koruma sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde adımların atıldığını vurgulayan Dati, soyguna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tac ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.

ETİKETLER
Fransa Müze Hırsızlık
Sıradaki Haber
Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, yemin ederek göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Mersin'de “Narkokapan” Operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi, 370 gözaltı
18:15
Kabineden “Yeşil Vatan Seferberliği”ne destek çağrısı: Geleceğe nefes ol
17:48
Çankırı'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 11 tutuklama
17:44
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı
17:43
Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliği adına caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahip
17:41
Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ