Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2025 16:07

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki Kefr Rai beldesinde zeytin hasadı yapan bir kişiye saldırdı.

Darbedilen çiftçi başından yaralandı.

İsrail’e ait buldozerleri, işgal altındaki Ramallah kentinin Um Safa köyünde de hafriyat ve arazi genişletme şeklindeki işgal uygulamalarını sürdürdü.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler tarafından köyün doğu bölgesinde açılan yolda asfaltlama ve genişletme çalışmaları yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köy arazileri üzerinde bir yerleşim birimi kurduğu ve Filistinlilere ait yaklaşık bin 500 dönüm araziye el koyduğu belirtiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, fanatik İsraillilerin geçen ay Filistinlilere düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rusya: Putin ile Trump'ın Alaska'daki zirvede vardıkları uzlaşılara bağlı kalıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Emine Erdoğan'dan Kuveyt'te ziyaret ettiği Al-Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin paylaşım
16:32
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin iddianame kabul edildi
16:09
Altının ons fiyatı kar satışlarıyla geriledi
16:03
Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li siyasetçilere rüşvet verdiği iddiası
16:49
İsrail Gazze’deki vahşetin görülmesini istemiyor
15:40
İletişim Başkanı Duran: Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak
Hatay'da sağanaktan etkilenen yerlerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor
Hatay'da sağanaktan etkilenen yerlerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ