Rusya: Putin ile Trump'ın Alaska'daki zirvede vardıkları uzlaşılara bağlı kalıyoruz

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirve için yapılan hazırlık sürecine değindi.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile dün telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak "Putin ile Trump arasında Alaska'daki zirvede ve telefon görüşmelerinde varılan uzlaşılara uygun şekilde hareket etme konusunda kararlı olduğumuzu teyit ettik." ifadesini kullandı.

Rubio ile mevcut durumu ve Trump'ın Budapeşte'de düzenlemeyi teklif ettiği zirvenin hazırlıklarını ele aldıklarını kaydeden Lavrov, "Zirve yeri söz konusu değil. Ancak oluşan durumda yerin de önemi var. Zira Avrupa Birliği'ni (AB) egemen devletler birliği olarak görmek istemeyen ve tüm sorunları Brüksel bürokrasisi içinde çözmek isteyenler, olumsuz bir hava yarattı. Ancak yine de yer ve zaman değil, Anchorage'da üzerinde varılan hedefler doğrultusunda ne şekilde hareket edeceğimiz önemli." diye konuştu.

Lavrov, Rubio ile temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Ukrayna'da sürdürülebilir barış formülüne bağlı kalıyoruz"

Lavrov, CNN'in Beyaz Saray yetkililerinde dayandırdığı haberde, "Putin-Trump zirvesinin ertelendiği" yönündeki iddiayı ilişkin ise "Rusya'nın, Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinde varılan uzlaşılara dair tutumunu değiştirmediğini resmen teyit etmek istiyorum. Trump, anlamsız bir ateşkese değil uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışa ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlanan uzlaşılar da buna dayanıyor. Bu formüle bağlı kalıyoruz. Bunu Rubio ile de telefon görüşmesinde teyit ettim." ifadelerini kullandı.

Washington'dan "çatışmaların derhal durdurulması gerektiği" yönünde açıklamalar duyduklarını söyleyen Lavrov, "Eğer duracaksak bu meselenin temel nedenleri unutmuş olacağız. Amerikan yönetimi, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından bu nedenleri açıkça anladı ve dile getirdi." diye konuştu.

Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılmaması ve tarafsız olması, nükleer silaha sahip olmaması, Rus vatandaşlarının ve Rusça konuşanların haklarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, bu konuda çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da koşulsuz ateşkesin sağlanmasından yana olduğuna ve ABD yönetimini bu konuda ikna etmeye çalıştığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunu (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Avrupalı patronları yapıyor. Bu yaklaşım, Trump ile Putin'in Anchorage'da temel nedenlere odaklanma konusunda anlaştıklarına ters. Ateşkesin acilen sağlanması, Ukrayna'nın büyük bir parçasının Nazi yönetimi altında kalacağı anlamına gelecek. Bu yer, dünyada Rus dilinin yasal olarak yasaklandığı tek yer olacak."

Sergey Lavrov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin, Trump ile Macaristan'da yapılacak zirveye giderken ülkesinin hava sahasından geçmemesi konusunda Putin'e uyarısına yönelik olarak da "Polonyalılar artık terör eyleminde bulunmaya hazır." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Etiyopya'ya Ukrayna krizi konusunda dengeli siyaset izlemesinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

"Ülkemizin enerji alanında bölgedeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Etiyopya Dışişleri Bakanı Timotheos, Rusya ile ilişkileri değerlendirerek "İkili ticaret hacmi artıyor ancak bu alanda yapabileceğimiz daha çok şey var. Potansiyeli kullanabileceğimiz çok alan var." dedi.

Etiyopya'da nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandığına dikkati çeken Timotheos, ülkesinin enerji alanında bölgedeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.