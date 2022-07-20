Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli önlemler alınarak mücadele edilen hastalığın leptospira interrogans olarak bilinen bakterinin neden olduğu bilgisini paylaştı.

Mwalimu, hayvanlardan bulaşan hastalık nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla vaka tespit ettiklerini belirtti.

Yaban hayatının zarar görmesinin hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi artırdığına dikkati çeken Mwalimu, "Burun kanaması belirtileri olan hastalık kemirgenlerden, köpeklerden, antiloplardan ve yabani kuşlardan insanlara bulaşıyor." dedi.

Mwalimu, hükümet olarak salgına karşı halkı bilinçlendirdiklerini kaydetti.