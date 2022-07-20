Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AP
Atlı polis şüpheliyi kovaladı
New York'ta atlı polis, bir şüpheliyi durdurdu, sorular sordu. Şüpheli kaçınca, caddede kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
New York'ta bir iş yerinden yapılan hırsızlık sonrası polis şüpheliyi aramaya başladı.
Atlı polis, kaldırımda yürüyen eşkale uyan bir kişiyi durdurup sorular sorunca adam kaçmaya başladı.
Telsizden durumu ekiplere bildiren polis, caddede ters yöne koşan şüpheliyi kovalamaya başladı.
Şüpheli mahkemeye sevk edildi
Karşı kaldırıma geçen şüpheli, anons sonrası bölgeye gelen diğer polislerce yakalandı.
O anlar atlı polisin üzerindeki kamera tarafından kaydedildi.
Yakalanan şüpheli hırsızlık, silah bulundurma ve tehdit suçlaması ile mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: ABD New York Times
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