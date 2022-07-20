Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Londra İtfaiyesi 2. Dünya Savaşı sonrası en yoğun gününü yaşadı
İngiltere'de dün hava sıcaklığı Lincolnshire bölgesinde kaydedilen 40,3 dereceyle rekor kırdı. Başkent Londra'da "olağanüstü durum" ilan eden Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Londra İtfaiyesi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gününü yaşadı" dedi.
Londra İtfaiyesi, normal şartlarda günde 350 kişinin ihbar servisini aradığını, dün ise bu sayının 2 bin 600'e çıktığını açıkladı.
İtfaiyeciler, "tam anlamıyla cehennem gibi" sahnelerin yaşandığını anlattı.
Londra'nın doğusunda yangının yerleşim alanına sıçramasının ardından çok sayıda evin tahrip olduğu açıklandı.
İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.
Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan daha kuzeyde yer alan York ve Manchester'a dek İngiltere'nin tümünde hissedildi.
Etiketler: İngiltere Orman Yangını Yangın Hava Sıcaklıkları
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