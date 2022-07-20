Londra İtfaiyesi, normal şartlarda günde 350 kişinin ihbar servisini aradığını, dün ise bu sayının 2 bin 600'e çıktığını açıkladı.

İtfaiyeciler, "tam anlamıyla cehennem gibi" sahnelerin yaşandığını anlattı.

Londra'nın doğusunda yangının yerleşim alanına sıçramasının ardından çok sayıda evin tahrip olduğu açıklandı.

İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.

Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan daha kuzeyde yer alan York ve Manchester'a dek İngiltere'nin tümünde hissedildi.