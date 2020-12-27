Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahran'daki çığda ölenlerin sayısı 11'e çıktı
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e ulaştı.
Dağcılık Federasyonu yetkilisi Hamid Musidiyan, kendilerine kayıp bilgisi gelmediğini söyledi.
Bölgede incelemeler sürüyor.
Olaya ilişkin önceki açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Etiketler: İran
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