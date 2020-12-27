Ülkede 5 bin 502 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 200 bin 465'e çıktı.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumu ağır.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 951 bin 860.

İran genelinde, salgın risk durumlarına göre, 108 ilçe "turuncu", 340 ilçe ise "sarı" bölge olarak belirlendi.