Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 119 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 693'e yükseldi.
Ülkede 5 bin 502 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 200 bin 465'e çıktı.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumu ağır.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 951 bin 860.
İran genelinde, salgın risk durumlarına göre, 108 ilçe "turuncu", 340 ilçe ise "sarı" bölge olarak belirlendi.
Etiketler: Koronavirüs İran
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