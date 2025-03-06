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Dünya
AA 06.03.2025 11:59

Tahran’da su azlığı nedeniyle halka tüketimi yüzde 20 azaltma çağrısı yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesinti yapılmaması için halka su tüketimini yüzde 20 azaltma çağrısında bulunuldu.

Tahran’da su azlığı nedeniyle halka tüketimi yüzde 20 azaltma çağrısı yapıldı

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran, 5. yılı da kuraklıkla geçirirken yağışlardaki yüzde 45'lik azalma başkentte su sıkıntısı alarmını tetikledi.

Başkente su sağlayan barajlardaki su hacminin azaldığı ve hava durumu tahminlerinin de kuraklığın gelecek yıl da devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Tahran Su İdaresi de yaz aylarında su kesintileri yaşanmaması için halka tüketimlerini yüzde 20 azaltmaları çağrısında bulundu.

Tahran'ın su kaynakları ve tüketiminde bir dengesizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek bazı evlerde kişi başı günde 500 litre su tüketildiği ve bunun standartların çok üzerinde olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda aşırı su kullanan abonelere ilk etapta uyarı verileceği ve yüksek tüketimlerin devam etmesi halinde sularının kesileceği bildirildi.

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İran Su Kaynakları
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