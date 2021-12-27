İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viyana'daki müzakerelerin 2 taslak metin üzerinde yürütülmesi konusunda uzlaşı sağlandığını hatırlatan Hatibzade, "Karşı tarafın iyi bir anlaşma için geldiklerini ispatlamaları gerekiyor. Karşı taraf 2 taslak metinle ilgili fırsatı kaçırmamalıdır. Bu turda taslak metinlerin detayları ele alınırsa iyi sonuçlar göreceğiz. Üç Avrupa ülkesi de ciddi önerilerini sunsunlar" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ilerleme yolunda olduğunu dile getiren Hatibzade, "Karşı taraf da iyi bir anlaşmaya varma azmiyle Viyana'ya gelmelidir" dedi.

Hatibzade, İsrail'den gelen İran karşıtı açıklamalara ilişkin ise tehditlerie cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği tatbikatları vurguladı.