İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının birinci yıl dönümünde 21-23 Aralık'ta 1904 seçmenin katıldığı anket yapıldı.

Buna göre, 2016'da Birlik'ten ayrılma yanlısı oy verenlerin yüzde 42'si, Brexit'in şu ana kadar nasıl sonuçlandığı konusunda "olumsuz" görüş aktardı.

Brexit destekçilerinin yüzde 26'sı sürecin beklediklerinden daha kötü gittiğini söylerken, yüzde 16'sı da zaten kötü gitmesini beklediklerini ve haklı çıktıkları görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 61'i Brexit'in kötü gittiği ya da beklediğinden daha kötü gittiğini belirtirken, tüm seçmenin sadece yüzde 14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu.

İngilizlerin yüzde 52'si Brexit'in, fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 50'si İngiliz şirketlerinin AB'den mal ithal etme kabiliyeti ve yüzde 42'si de bir bütün olarak ekonomi üzerinde kötü etkisi olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost istifa etmişti

İngiltere'nin Brexit Bakanı Lord David Frost, AB ile ilişkilerin "uzun vadeli" olduğu gerekçesiyle 19 Aralık'ta istifa etmişti.

Frost, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta 2,5 yıl boyunca AB ile müzakerelere liderlik ettiğine dikkati çekmiş, bu süre zarfında İngiltere'ye ülke olarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını geri kazandırdıklarını ve Birlik'le yeni ilişki kurma sürecini başlattıklarını belirtmişti.

Brexit'in artık sağlandığına işaret eden Frost, hükümetin önündeki zorluğun ise AB'den ayrılığın getirdiği fırsatlardan yararlanma konusu olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı. Taraflar 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş süreci uygulamış, bu sürede Birleşik Krallık AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürmüştü.