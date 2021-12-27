Avustralyalı bir adam, mahkeme kararı nedeniyle 2013 yılından bu yana İsrail'den ayrılamıyor.

İsrail mahkemesi, eşinden boşanan adamın iki çocuğu 18 yaşına gelene kadar her biri için aylık 5 bin İsrail şekeli nafaka ödemesine hükmetti. Adamın, toplam 3 milyon 340 bin dolara karşılık gelen bu parayı ödememesi durumunda ülkeden ayrılması 9999 yılına kadar yasaklandı.

Talihsiz adamın tatil ve iş için dahi olsa İsrail'i terk etmesi yasak.

Avustralyalı adam, "İsrailli bir kadınla evli olduğu için İsrail adalet sisteminin zulmüne uğrayan kişilerden sadece biriyim." dedi.

İsrail'in boşanma ve nafaka ile ilgili yasaları, "belirsiz ve adaletsiz" olduğu gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.