Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2025 15:05

Sydney kentinde elektrik hattının trenin üzerine düşmesi sonucu seferler aksadı

Avustralya'nın Sydney kentinde yolcu treninin üzerine 1500 voltluk yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu yüzlerce kişi tahliye edilirken, tren seferlerinde aksama yaşandı.

Sydney kentinde elektrik hattının trenin üzerine düşmesi sonucu seferler aksadı

ABC News'ün haberine göre, Ulaştırma Koordinatörü Howard Collins, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tren üzerindeki güç bağlantı cihazının, havada asılı duran elektrik tellerine çarptığını belirten Collins, bunun üzerine tellerin trenin üzerine düştüğünü dile getirdi.

New South Wales Eyaleti Ulaştırma Bakanı John Graham ise Sydney Merkez İstasyonu ile Lidcombe arasında çalışan çoğu hatta tren seferlerinin durdurulduğunu ifade etti.

Graham, 1500 voltluk elektrik kablolarının Strathfield ve Homebush istasyonları arasındaki trenlerin üzerinde bulunduğunu, bunun da "potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu" kaydetti.

Ekiplerin, yolcuları arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Graham, bunun da yerel saate göre sabahın erken vakitlerine kadar sürebileceğini belirtti.

Graham, "Geçen yıl benzer bir arıza yaşanmıştı ancak bu olay daha merkezi bir bölgede olduğu için etkisi çok daha büyük oldu." dedi.

Öte yandan, 300'den fazla yolcunun da trenden tahliye edildiği bildirildi.

ETİKETLER
Avustralya Tren Kazası Elektrik
Sıradaki Haber
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
16:31
Osman Gökçek: ABB, 140 milyon bardağın hesabını verecek
16:24
Türkiye, en çok Mavi Bayraklı plaja sahip 3. ülke oldu
16:22
TÜSİAD davasında ara karar
16:15
Kamyonetle şaka yapan sürücü, arkadaşının ayağını kırdı
16:10
Bakan Tunç: Gazze'deki acı tablonun karşısında sessiz kalamayız
Hindistan'ın Guwahati kentinde şiddetli yağmurlar sele neden oldu
Hindistan'ın Guwahati kentinde şiddetli yağmurlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ