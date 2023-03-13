Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SVB'nin İngiltere'deki ortaklığı HSBC'ye satıldı
ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası-SVB'nin İngiltere'deki ortaklığı satıldı. Silikon Vadisi UK isimli banka HSBC tarafından satın alındı.
İngiltere, ABD merkezli Silikon Vadisi Bankası SVB'nin ülkede faaliyet gösteren ortaklığının iflastan kaçınmasını sağlayacak bir anlaşmaya vardı.
Silikon Vadisi Bankası UK ismi ile faaliyet gösteren banka, HSBC'ye satıldı.
İngiltere Maliye Bakanlığı satışın gerçekleşmesi için Merkez Bankası tarafından işlemlerin kolaylaştırıldığını duyurdu.
Açıklamada, müşterilerin mevduatları korunurken, vergi mükelleflerine durumun yansıtılmayacağı bildirildi.
Silikon Vadisi Bankası UK müşterilerinin mevduatlarına ve bankacılık hizmetlerine bugün itibariyle ulaşabilecekleri belirtildi.
Etiketler: ABD Bankacılık
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