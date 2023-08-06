Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2023 05:25

Süveyş Kanalı'nda batan römorkörün mürettebatından biri öldü

Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından biri öldü, 6'sı kurtarıldı.

Süveyş Kanalı'nda batan römorkörün mürettebatından biri öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, konuya ilişkin televizyon kanallarına açıklamada bulundu.

Kanalda batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birini ölü bulduklarını, 6'sının kurtarıldığını aktaran Rabi, tankerle çarpışarak batan römorkörün yerinin tespit edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün yaptığı yazılı açıklamada, kanal idaresine ait bir römorkörün, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tanker ile El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde çarpışarak battığını belirtmişti.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan bir römorkör battı

Rabi, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.

Kanal İdaresi Başkanı Rabi ayrıca 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktarmıştı.

ETİKETLER
Mısır
Sıradaki Haber
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistin köyüne baskın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:43
İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
04:35
Bursa'da evin bahçesinde çıkan yangın iş yerine sıçradı
04:07
Sivas'ta cip tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
03:32
Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
03:08
Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
02:30
Bakan Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
FOTO FOKUS
Sahile vuran dalga araçları ve insanları sürükledi
Sahile vuran dalga araçları ve insanları sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ