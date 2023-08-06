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Dünya
AA 06.08.2023 00:22

Pakistan'ın nüfusu 241,49 milyona ulaştı

Pakistan'da ilk kez yapılan dijital nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkenin nüfusu 241,49 milyona çıktı.

Pakistan'ın nüfusu 241,49 milyona ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Pakistan İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin nüfusu yıllık yüzde 2,55 artış oranıyla 241,49 milyona ulaştı.

Nüfusun eyaletlere göre dağılımında Pencap'ın 127,68 milyon, Sind'in 55,69 milyon, Hayber Pahtunhva'nın 40,85 milyon ve Belucistan'ın 14,89 milyon kişiye ev sahipliği yaptığı görüldü.

Öte yandan başkent İslamabad'ın nüfusu da 2,36 milyon olarak açıklandı.

Ülkede kırsal kesimde yaşayanların oranı yüzde 61,18, kentsel bölgelerde yaşayanların oranı ise yüzde 38,82 oldu.

En son 2017'de yapılan nüfus sayımında Pakistan'ın nüfusu 207,68 milyon olarak açıklanmıştı.

Pakistan İstatistik Bürosu, 1 Mart 2023'te nüfus sayımına başlandığını duyurmuştu.

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