İngiliz haber ve analiz sitesi Declassified UK, Yemen'de işlenen savaş suçları nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının yasaklanmasını ön gören yüksek mahkemenin kararına rağmen, Londra'nın yüzlerce Suudi pilotun İngiltere'de eğitim almasını sağladığını öne sürdü.

Askeri ve istihbarat kurumlarıyla ilgili haberler servis eden site, İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan elde ettiği bazı verilere dayanarak, Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinden yüzlerce pilota Yemen'de sivillerin bombalanmasında kullanılan savaş uçaklarını kullanması için eğittiğini ortaya koydu.

Verilere göre, 301 Suudi Arabistanlı asker, 2019 yılında İngiltere ve Galler'de bulunan 6 farklı RAF üssünde eğitim gördü. Bu askerlerin bazılarının eğitimi ise halen devam ediyor.

RAF'ın Lincolnshire'de bulunan Coningsby hava üssünde gerçekleştirilen 'Typhoon' tipi askeri uçak eğitiminden 90 Suudi askerin faydalandığı belirtilirken İngiliz Savunma Bakanlığı'nın bu sayının kaçının pilot olduğunu açıklamadığına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, Yemen'de 'Typhoon' tipi savaş uçaklarını da kullanıyor

Declassified, geçen yıl, 180 Suudi askeri personelin, Shropshire'daki RAF'ın Cosford Savunma ve Teknik Eğitim Koleji'nde eğitim gördüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'ın dev İngiliz silah üreticisi BAE Systems'den 20 milyar sterlin karşılığında satın aldığı 72 Typhoon savaş uçağı, Riyad'ın 2015'ten bu yana Yemen'de yürüttüğü savaşta önemli bir rol oynuyor.

Binden fazla hava saldırısının gerçekleştiği savaş sırasında çok sayıda savaş suçu ve insan hakları ihlalinin belgelenmesinden sonra İngiltere Yüksek Mahkemesi,2019 yılında, Suudi Arabistan'a ingiliz silah satışının yasaklanmasına karar vermişti.

BM Dünya Gıda Programı, Yemen'de 20 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, 5 yaşından küçük 360 bin çocukta “aşırı derece yetersiz beslenme”tespit edildiğini açıklamıştı.

"İngiliz hükümeti Suudi Arabistan'ın suç ortağı"

Uluslararası silah ticaretinin kaldırılmasına yönelik İngiltere merkezli Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın (CAAT) Sözcüsü Andrew Smith, ortaya çıkan yeni verilerin Londra ile Riyad arasındaki işbirliğinin ne derecede olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Yemen'deki savaşın dünyadaki en kötü insani krize yol açtığını hatırlatan Smith, "İngiltere hükümeti, krizin körüklenmesinde tamamen suç ortağı konumunda. İngiliz yapımı savaş uçakları bombardımanda önemli rol üstleniyor ve belli ki bu uçakları kullanan Suudi pilotların birçoğu İngiltere'de eğitiliyor" diye konuştu.

