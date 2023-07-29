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Dünya
AA 29.07.2023 01:56

Suudi Arabistan'dan İsveç'e Müslümanları kışkırtan hareketlere karşı "acil eylem" çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç'in kutsal kitaplara yapılan saldırılara ve Müslümanları kışkırtmaya yönelik eylemlere karşı acil eylem çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'dan İsveç'e Müslümanları kışkırtan hareketlere karşı "acil eylem" çağrısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Billström, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı aradı.

Bin Ferhan, Billström'e, Suudi Arabistan'ın Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Billström ile görüşmesinde ilahi kitaplara yönelik saldırıları ve Müslümanları kışkırtmayı amaçlayan aşırılık yanlısı eylemleri durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların nefreti körüklediğini belirten Bin Ferhan, bu saldırıların halklar ve medeniyetler arasındaki diyalog çabalarına engel olduğunu ifade etti.

Bakan Billström de İsveç'in, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadığının altını çizerek, ülkedeki bazı kişilerin anayasanın ifade özgürlüğüne ilişkin maddesini açıkça suiistimal etmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Billström, İsveç'in dinlere ve ilahi kitaplara saldıran her türlü eylemi durdurmaya çalıştığını vurguladı.

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