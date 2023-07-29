ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri 18 Ağustos'ta üçlü zirve düzenleyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde ağırlayacağını bildirdi.

Üçlü liderler zirvesinde, Biden, Yoon ve Fumio'nun ilişkilerde "yeni bir dönemi" kutlayacaklarını aktaran Jean-Pierre, liderlerin Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdidin yanı sıra ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek dahil Hint-Pasifik ve ötesindeki iş birliklerini genişletmeyi görüşeceklerini kaydetti.

Jean-Pierre, "Zirve, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması, kurallara dayalı uluslararası düzenin teşvik edilmesi ve ekonomik refahın desteklenmesi için ortak üçlü vizyonu geliştirecek." ifadesini kullandı.