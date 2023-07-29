Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2023 00:05

İtalya'da yılbaşından bu yana 73 binden fazla futbol sahasına denk alan yandı

İtalyan çevre örgütü Legambiente, ülkede yılbaşından bu yana orman yangınlarında 73 bin 408'den fazla futbol sahasına denk arazinin yandığını açıkladı.

İtalya'da yılbaşından bu yana 73 binden fazla futbol sahasına denk alan yandı
[Fotograf: İHA]

Legambiente'nin uydu verilerine dayandırdığı hesaplarına göre, yılbaşından 27 Temmuz'a kadar olan dönemde, İtalya'da 51 bin 386 hektar olmak üzere 73 bin 408'den fazla futbol sahasına dek arazi yandı. Yangınlardan en çok etkilenen yer, Sicilya Adası oldu. Sicilya'da yanan arazi oranının ülkedeki genel toplamın yüzde 80'ine eşit olduğu kaydedildi.

Legambiente'nin açıklamasında, yangınların çoğunlukla kundaklamadan kaynaklandığı ve yangınlarda mafyanın eli olabileceği belirtilirken, hükümete de bu duruma acil müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

İtalya'da orman yangını: Uçuşlar durduruldu
İtalya'da orman yangını: Uçuşlar durduruldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Legambiente Başkanı Stefani Ciafani de orman yangını çıkaranlara yönelik cezaların kapsamının genişletilip ağırlaştırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Bu arada, kendisi de Palermolu olan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hafta başında orman yangınlarından etkilenen Palermo kenti yakınlarında zarar gören yerleri ziyaret etti.

Diğer yandan, İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabındaki paylaşımlarında, Sicilya'nın doğusunda, Kalabriya ve Puglia bölgeleri ile kuzeydeki Imperia kenti yakınlarındaki ormanlık alanda irili ufaklı yangınların sürdüğü kaydedildi.

Palermo yakınlarındaki yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Palermo kenti sırtlarındaki Bellolampo beldesinde, dün söndürülen yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bellolampo'daki bazı ev ve araçların, yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Beldede yaşayan Claudio Meli, yanmış evinin önünde AA'ya yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki güncel durum bu gördüğünüz şekilde. Gerçek bir trajedi. Biz burada iki aileyiz. Burada hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet kurumları tarafından terk edilmiş durumdayız. Bu zararı tazmin etmek için çok sayıda talepte bulunsak da şimdi ödememiz gereken bedel bu. Herkes tarafından terk edildik." dedi.

Polis ve itfaiye erlerinin, ormanlık alandaki yangını söndürmeye çalıştıkları için vatandaşın yardım çağrılarına geç geldiğini savunan Meli, "Geldiklerinde de garibanlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı, yorgun ve mahvolmuş haldelerdi. Biz burada cehennem ateşini gördük. Gökten yağmur yağması gerekirken, ateş parçaları düştüğünü gördük. Bu gördüğünüz bana ve aileme kalan." diye konuştu.

ETİKETLER
Orman Yangını Yangın İtalya
Sıradaki Haber
Polonya, Litvanya ve Letonya Belarus'la sınırları kapatabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
ABD'de aşırı sıcak hava 190 milyon kişiyi etkiledi
00:47
Çinli şirketler Endonezya'ya 13 milyar dolar yatırım yapacak
00:45
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
00:36
ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri 18 Ağustos'ta üçlü zirve düzenleyecek
00:34
ABD'den mesaj: Çin'e karşı bölgede müttefiklerimizin yanındayız
00:44
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 9 kişi yaralandı
Galatasaray Icardi'ye kavuştu
Galatasaray Icardi'ye kavuştu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ