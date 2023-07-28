Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2023 23:40

Polonya, Litvanya ve Letonya Belarus'la sınırları kapatabilir

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, "Wagner Grubu'nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin" yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus'a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıkladı.

Polonya, Litvanya ve Letonya Belarus'la sınırları kapatabilir
[Fotograf: Reuters]

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, basına yaptığı açıklamasında, Wagner Grubu'nun Belarus'taki varlığı ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin meydana gelmesi halinde Litvanya ve Letonya ile Belarus'a sınırları kapatacakları uyarısında bulunan Kaminski, bunun "Belarus'un tamamen tecrit edilmesine yol açacağını” ifade etti.

Söz konusu 3 ülke, 2023’ün başında Belarus ile bazı sınır kapılarını kapatmış ve ülkeye uyguladığı yaptırımları arttırmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Perşembe günü sınırdaki Belarus sınırındaki Polovce köyünü ziyaret etmişti.

Kaczynski, burada yaptığı açıklamada, Polonya'nın "provokasyonları veya saldırganlığı püskürtmek" için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti.

Belarus sınırından 8 kilometre uzakta bulunan Polonya'nın Terespol kasabası sakinlerinin, Rusya'nın Wagner Grubu paralı savaşçılarının sınırın hemen karşısındaki Belarus’un Brest kasabasına vardıktan sonra düzenli olarak silah atışı sesleri duydukları ve askeri helikopterler gördükleri bildirildi.

Belarus, Wagner Grubu'na ülkeye yerleşmesi önerisinde bulunmuştu

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak
Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Polonya Belarus
Sıradaki Haber
K2 Dağı'na tırmanırken çığ altında kalan dağcı öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
ABD'de aşırı sıcak hava 190 milyon kişiyi etkiledi
00:47
Çinli şirketler Endonezya'ya 13 milyar dolar yatırım yapacak
00:45
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
00:36
ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri 18 Ağustos'ta üçlü zirve düzenleyecek
00:34
ABD'den mesaj: Çin'e karşı bölgede müttefiklerimizin yanındayız
00:44
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 9 kişi yaralandı
Galatasaray Icardi'ye kavuştu
Galatasaray Icardi'ye kavuştu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ