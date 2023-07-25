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Dünya
İHA 25.07.2023 13:30

İtalya'da orman yangını: Uçuşlar durduruldu

İtalya’nın Sicilya Adası’nda başlayan orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı. Havalimanında uçuşlar durdurulurken, yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Avrupa’da aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları İtalya’yı da vurdu.

Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Sicilya Adası’ndaki Palermo kentine bağlı Cinisi kasabasında gece saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Uçuşlar durduruldu, yerleşim bölgeleri tahliye edildi

Alevlerin Falcone Borsellino Havalimanı'na yaklaşması nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Palermo’da risk altındaki çok sayıda yerleşim bölgesi tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, zorlu hava koşulları nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığı, İtalya’nın diğer bölgelerinden takviye ekipler gönderileceği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle kentteki bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı açıklandı.

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