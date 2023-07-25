ABD'deki kavurucu sıcaklarda, cilt yanığı şikayetiyle başvuranlar hastaneleri doldurdu

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Arizona eyaletindeki doktorlar aşırı ısınan asfaltlara ya da cisimlere temas ederek yaralananların sayısında artış olduğunu kaydetti.

Yetkililer, asfaltın ve cisimlerin ısısının kaynama derecesine yaklaştığına ve herkesin sıcaktan korunması gerektiğine ilişkin uyarıda bulunarak, güneş ışığına maruz kalan yüzeylere dokunurken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Arizona Yanık Tedavi Merkezinden Dr. Kevin Foster, 15'i asfalta temas etmesinin ardından cildinde yanık oluşan 45 kişinin merkezde yatarak tedavi gördüğünü ve hastaneye doluluk sebebiyle alınamayan 150 kişinin de ayakta tedavi edildiğini bildirdi.

Foster, "Yaz ayları yoğun zamanlardır, bu şaşırtıcı değil ancak şu anki rakamlar beklenenin üzerinde." ifadesini kullandı.

Yaralıların çoğunun yaşlı ve çocuklar olduğunu dile getiren Foster, aşırı sıcaklar nedeniyle yaralananların sayısının şimdiden 2022'dekini aştığını kaydetti.

Vakaların bazıları deri nakli gerektiriyor

Foster, asıl problemin genellikle susuz kalan ve kaldırımlarda bayılan uyuşturucu bağımlıları olduğunu ve bazı vakalarda deri nakli ameliyatı gerektiren 3. derece yanıklar görüldüğünü vurguladı.

Araştırmalar, asfalt veya arabaların içinin havadan çok daha sıcak olabileceğini ve buralardaki yüzeylere yalnızca birkaç saniye dokunmanın ciddi yanıklara yol açacağını gösteriyor.

Gönüllülerin kurduğu tesislere sıcaktan korunmak isteyenler için yataklı alanlar yapıldı

Öte yandan Arizona'nın Maricopa bölgesinde 2009'da kurulan "Sıcaklıklarla Mücadele Ağı (Heat Relief Network)" topluluğu, açtığı 235 tesiste, her hafta sıcaktan etkilenen yüzlerce kişiye içme suyu ikram ediyor ve klimalı ortam sağlıyor.

Gönüllüler tarafından yönetilen bu tesislerden 18'ine bu sene bir ilk olarak, sıcaklıklardan korunmak isteyen kişilerin yatabileceği alanlar yapıldı.

Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde, art arda 24 gün boyunca hava sıcaklıklarının 43 derecenin üstüne çıkmasının rekor niteliğinde olduğu kaydedildi.