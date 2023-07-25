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Dünya
AA 25.07.2023 11:43

ABD, Putin ile Erdoğan'ın tahıl anlaşmasına ilişkin olumlu sonuca varacağından umutlu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden tesis edilmesi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması öngörülen görüşmesinden olumlu sonuç elde edeceğinden umutlu olduğunu açıkladı.

ABD, Putin ile Erdoğan'ın tahıl anlaşmasına ilişkin olumlu sonuca varacağından umutlu
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Miller, Erdoğan'ın Putin'le tahıl anlaşmasıyla ilgili görüş belirttiği açıklamasına atıf yaparak, öngörülen görüşmeden "başarı çıkacağına" inandıklarını belirtti.

Miller, soru üzerine, "Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Başkan Putin'i Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya teşvik etmek için daha fazla görüşme yapmak istediğini söyledi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda "bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını" belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında, "Bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız." dedi.

Sözcü, deniz hattının dışında, diğer yollarla Ukrayna'dan yapılacak tahıl sevkiyatında eski hacimlerin yakalanmasının zor olacağını kaydetti.

Miller ayrıca, Rusya'nın Karadeniz tahıl girişiminden çekilmesinin ardından geçen hafta başlattığı füze ve insansız hava araçları saldırılarının çok sayıda sivili öldürdüğü ve yaraladığını, Rusların Tuna Nehri'ndeki tahıl gemilerini de hedef aldığını ifade etti.

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