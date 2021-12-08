Fransız haber ajansı AFP, Kaşıkçı cinayeti firari sanıklarından Halid El Uteybi'nin Paris'ten Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a kendi pasaportuyla seyahat etmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters haber ajansı ise Uteybi'nin 15 kişilik infaz timinde yer aldığının değerlendirildiğine vurgu yaptı, Suudi yetkililerin gelişme sonrası yaptığı açıklamayı da paylaştı.

Açıklamada konuyla ilgili dava kapsamında suçluların Suudi Arabistan'da cezaevinde bulundukları, gözaltına alınan kişi ile ilgili "kimlik hatası" yapıldığı anlatıldı.

Suudi Arabistan’ın Paris Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin Kaşıkcı cinayetiyle hiçbir ilişkisinin olmadığı iddia edildi. Söz konusu kişinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yargılanan isimlerden olup olmadığı açıklanmadı

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Halid El Uteybi'nin gözaltına alınmasının Kaşıkçı cinayetindeki adalet arayışında önemli bir ilerleme olabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan mahkemesi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde nihai kararı açıklamış, 8 sanığa 7 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Havalimanında yakalandığı belirtilen ve İstanbul'daki mahkemede sanık olarak adı geçen kişinin, Suudi mahkemesinde yargılanan isimlerden olup olmadığı henüz açıklanmış değil