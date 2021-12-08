Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını dile getirdi.
İran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Hatibzade paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez" değerlendirmesinde bulundu.
Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İran ABD İran Nükleer Kriz
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