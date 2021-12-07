Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 23:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği bilgisi verildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Görüşmede Ukrayna sorunu, ABD-Rusya Stratejik İstikrar diyaloğu, siber saldırılar ve İran gibi bölgesel konular ele alındı.
Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşeceğini söyledi.
Sıradaki Haber
TRT Haber Belarus Göçmen Merkezi'nde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz