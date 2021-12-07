ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.



Görüşmede Ukrayna sorunu, ABD-Rusya Stratejik İstikrar diyaloğu, siber saldırılar ve İran gibi bölgesel konular ele alındı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşeceğini söyledi.



