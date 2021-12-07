Daha iyi bir yaşam için evlerinden ayrıldılar. Ancak Avrupa sınırına geldiklerinde dikenli tellerle karşılaştılar. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacıların durumu yürekleri burkuyor.

Belarus-Polonya sınırında binlerce sığınmacı kurulan bir göçmen merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor. Belarus’taki göçmen merkezine giren @trthaber ekibi detayları aktardı.https://t.co/46Ur0YA2r4 pic.twitter.com/gLvEMwSDEm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2021

TRT Haber, sığınmacıların Polonya sınırı yakınında kaldığı kampı görüntüledi. TRT Spikeri Nisa Efendioğlu bölgede yaşananları anlattı:

"Avrupa'nın göbeğinde büyük bir insani kriz yaşanıyor. Göçmenler getirildikleri bu merkezde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken, Avrupa sınırındaki bin-iki bin göçmen büyük bir krize yol açıyor."

Koronavirüs önlemi yok

Çoğu, Afganistan, İran, Irak ve Suriye'den gelen sığınmacıların üçte birinden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Bugüne kadar soğuk hava ve hastalıklar nedeniyle en az 13 göçmen sınırda hayatını kaybetti.

Belarus'un Polonya sınırına yaklaşık 1 kilometre mesafedeki merkezde koronavirüs önlemi yok, sığınmacıların çoğu aşı olmamış.

Sığınmacıların, dondurucu soğuğun yanı sıra, açlık ve hastalıklarla mücadeleleri, Avrupa'nın gözü önünde devam ediyor.