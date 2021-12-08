2018'den bu yana Güney Portland kenti belediye konseyi üyesi olan Deqa Dhalac, tamamı beyaz olan konsey üyelerinin oy birliğiyle bir yıllığına belediye başkanlığı görevine getirildi.

Somali'deki sivil savaş nedeniyle 1992'de ABD'ye göç eden 53 yaşındaki Dhalac, beyaz nüfus yoğunluğuyla bilinen Maine eyaletinde, yine yüzde 90'ı beyaz olan eyaletin dördüncü büyük şehrinin ilk siyahi ve Müslüman kadın lideri oldu.

Dhalac, başkanlık töreni konuşmasında, seçilmesinin, insanlar arasında duvarlar örmek yerine birbirleriyle bağlantı kuracak yollar bulunduğunda nelerin başarılabileceğini gösterdiğini söyleyerek, "İnsanların her zaman bir çekincesi olacak ama sizi tanıdıklarında, dinlediklerinde kim olduğunuzu görecekler" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasındaki İslamofobik politikalara karşı siyasete girmeye karar verdiğini söyleyen Dhalac, seçilmesinin ülkedeki diğer azınlık gruplara ve yeni nesillere örnek olmasını umduğunu anlattı.

İnsanlar İngilizce bilmediğini zannediyordu

Dhalac, 2018'de belediye konseyine adaylığını koyduğunda, oy istemek için kapılarını çaldığı insanların, başörtülü olmasından dolayı kapıyı açmaktan çekindiklerini ve ilk karşılaştıklarında İngilizce bilmediğini zannettiklerini dile getirdi.

Dhalac, "Diğer insanlar, özellikle bana benzeyen genç topluluk üyelerimiz için 'Bu kadın bunu yapabiliyorsa, aslında ben de yapabilirim' diyebilecekleri bir yol açacağım için gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

Göçmenleri siyasete teşvik eden Yeni Amerikalı Liderler adlı kuruluşa göre Dhalac, ABD'de göreve gelen ilk Somali kökenli belediye başkanı oldu.

Maine eyaletinde yaklaşık 6 bin Somali kökenli göçmen yaşıyor. 2002'de eyaletin diğer bir kenti Lewiston'da belediye başkanının Somalili göçmenlerin şehirlerine gelmemeleri çağrısı ülke genelinde haberlere konu olmuştu.