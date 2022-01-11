Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli açıldı
[Fotoğraf: AA ]
Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı oteli açıldı.
Suudi Arabistan Deve Kulübünün sosyal medya hesabında, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak oteli tanıttı.
Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odası ve 50 çalışanı bulunuyor. Otelde develerin korunması, bakım ve hizmeti sağlanıyor.
Develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ile oda servisi bulunurken, dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi için özel hizmetler veriliyor.
Kraliyet kararnamesi ile 2017'de kurulan Suudi Arabistan Deve Kulübü Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde faaliyet yürütüyor.
Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ödüllü deve yarışları dünyanın dört bir yanından deve yarışı tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Etiketler: Suudi Arabistan
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