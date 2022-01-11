Suudi Arabistan Deve Kulübünün sosyal medya hesabında, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak oteli tanıttı.

Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odası ve 50 çalışanı bulunuyor. Otelde develerin korunması, bakım ve hizmeti sağlanıyor.

Develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ile oda servisi bulunurken, dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi için özel hizmetler veriliyor.

Kraliyet kararnamesi ile 2017'de kurulan Suudi Arabistan Deve Kulübü Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde faaliyet yürütüyor.

Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ödüllü deve yarışları dünyanın dört bir yanından deve yarışı tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.