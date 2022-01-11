Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Olimpiyat madalyalı Trinidad ve Tobagolu atlet Deon Lendore geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Trinidad ve Tobago Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki Lendore'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği duyuruldu.
Komiteden sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışı finalinde ülkesine bronz madalya kazandıran Deon Lendore, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya da elde etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat ABD Atletizm
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